Елена Синица В Пермском крае самая высокая конкуренция за рабочие места между начинающими специалистами В этой категории имеется по 9,4 резюме на одну вакансию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала hh.ru, в Пермском крае конкуренция за рабочие места ниже, чем в целом по стране. В регионе на одну вакансию приходится 4,9 активных резюме, тогда как по России — 5,2.

Самая высокая конкуренция в регионе между начинающим специалистами. В этой категории имеется сразу 9,4 резюме на вакансию. Также наиболее заметный уровень конкуренции среди юристов: здесь на одну вакансию приходится 5,5 резюме. Третье место с большим отрывом занял административный персонал (6,5).





Напротив, конкуренция крайне низкая в таких сферах как сферах «Консультирование» (0,1), «Домашний персонал» (0,2), «Строительство, недвижимость» (0,8), «Рабочий персонал» (0,8) и «Медицина, фармацевтика» (0,9). Все эти сферы испытывают нехватку новых кадров: вакансий там сейчас больше, чем резюме.





В hh.ru отмечают, что для рынка труда считается нормальной ситуация, когда на одну вакансию приходится около шести резюме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.