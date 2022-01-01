Елена Синица
В выходные в Пермском крае ожидается тёплая погода и небольшие дожди
Также возможны грозы
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В выходные, 17 и 18 сентября, в Пермском крае ожидается тёплая погода. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Так, днём 17 сентября температура воздуха в регионе прогреется до +15…+20°. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит +4…+9°.
В ночь на воскресенье в регионе возможны грозы, добавляют синоптики. Днём температура воздуха составит +14…+19°, в Перми +16…+18°.
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