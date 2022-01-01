Елена Синица В выходные в Пермском крае ожидается тёплая погода и небольшие дожди Также возможны грозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 17 и 18 сентября, в Пермском крае ожидается тёплая погода. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Так, днём 17 сентября температура воздуха в регионе прогреется до +15…+20°. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит +4…+9°.





В ночь на воскресенье в регионе возможны грозы, добавляют синоптики. Днём температура воздуха составит +14…+19°, в Перми +16…+18°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.