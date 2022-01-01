Елена Синица В поселке Рябинино началось строительство школы Объект планируется сдать в 2023 году Поделиться Твитнуть

В поселке Рябинино Чердынского городского округа ул. Ленина, 46б началось строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Как рассказали в ведомстве, на площадке уже забили свайное поле. Кроме этого, ведётся бетонирование монолитных ростверков. Затем подрядчик приступит к установке колонн для каркаса здания.





Согласно проекту, в школе будут учебные кабинеты, спортзал, библиотека, столовая. При этом проектом предусмотрены отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Это будет двухэтажное современное, светлое здание, в котором создадут все условия для получения качественного образования, отметили в ведомстве. Обучаться в новой школе смогут 220 детей.





Стоимость работ составляет более 466 млн руб. Средства выделены из краевого и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет сдана в эксплуатацию до конца 2023 года.

Как добавляют в минстрое, строительством объекта занимается подрядчик из Пермского края — ООО «Парма». По словам специалистов ведомства, ранее компания зарекомендовала себя как ответственный подрядчик. В частности, она уже выполняла работы по строительству детского сада на 240 мест в Березниках, селе Култаево и на 60 учащихся — в селе Филипповка. В этом году компания сдала в эксплуатацию построенную школу на 825 мест в поселке Горный Пермского муниципального округа.





Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин отмечал, что одно из важнейших направлений работы краевого правительства — это создание комфортных и современных условий обучения на всех уровнях. Так, в регионе строятся новые учреждения, а также переоснащаются оборудованием детские сады, школы и техникумы.





«Наш главный приоритет — обеспечить равными условиями образования молодое поколение, независимо от того, как далеко от краевой столицы проживают ученики», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





Отметим, сейчас в Прикамье одномоментно «в стройке» находятся 15 школ, еще одна — корпус школы №8 в Краснокамске, где уже завершены общестроительные работы и идет подготовка к сдаче. До конца года начнутся работы еще на семи объектах — это пять школ, которые будут построены в рамках концессионного соглашения между частным инвестором и Министерством образования и науки Пермского края, еще два образовательных учреждения на 60 и 100 мест появятся в Уинском и Куединском округах.





Всего до 2024 года запланировано построить 27 новых школ. Объекты строятся за счет краевых и муниципальных средств, а также в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

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