Елена Синица В Перми на ул.Леонова загорелся нежилой дом Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми на ул.Леонова утром 16 сентября произошел пожар в нежилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Горение произошло в нежилом доме барачного типа, отметили в ведомстве.





Для ликвидации пожара к месту происшествия направили 17 человек личного состава и четыре единицы специальной техники. Площадь пожара составляла 40 кв.м. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.

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