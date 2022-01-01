Елена Синица
В Перми на ул.Леонова загорелся нежилой дом
Погибших и пострадавших нет
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В Перми на ул.Леонова утром 16 сентября произошел пожар в нежилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Горение произошло в нежилом доме барачного типа, отметили в ведомстве.
Для ликвидации пожара к месту происшествия направили 17 человек личного состава и четыре единицы специальной техники. Площадь пожара составляла 40 кв.м. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.
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