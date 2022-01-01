87-й концертный сезон Пермской филармонии откроет симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета Поделиться Твитнуть

В программе концерта (6+) — Симфония №1 П.И. Чайковского и две композиции, объединённые шекспировским сюжетом: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Сюита из балета «Ромео и Джульетта» С.В. Прокофьева.

«Какой сюжет! В нём всё как будто предназначено для музыки», — говорил известный композитор Берлиоз о знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Волнующая история о любви двух юных сердец стала источником вдохновения для многих композиторов. Безусловно, её лучшее воплощение в музыке принадлежит Чайковскому и Прокофьеву.

Увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Петр Ильич Чайковский писал в молодые годы — в 1869 году ему было 29 лет. Быть может, именно благодаря Шекспиру, в этом сочинении Чайковского сложилась та тема, которая станет главной в его творчестве: стремление человека к счастью, к идеалу через борьбу с силами зла и рока, стоящими на пути. С шекспировской глубиной композитор раскрыл в этой музыке красоту и верность человеческого чувства. Увертюра была посвящена М.А. Балакиреву, а впервые исполнена в Москве под управлением Н. Рубинштейна. До конца жизни Чайковского это необыкновенно красивое сочинение оставалось одним из его самых любимых.

Балет «Ромео и Джульетта» Сергея Сергеевича Прокофьева входит в число лучших произведений XX века. Чрезвычайно смелой для композитора была идея осуществить эту трагедию Шекспира на балетной сцене. До начала ХХ века в балете господствовали сказочные сюжеты и античные мифы. Лучшие качества Прокофьева-композитора — талант драматурга, психологическая чуткость, богатый мелодический дар, виртуозное владение всеми красочными ресурсами оркестра, позволили создать настоящий шекспировский балет. Его партитура по глубине и масштабности признана гениальной. Сюита «Ромео и Джульетта», созданная на основе музыки балета, стала одним из самых популярных сочинений Прокофьева.

Симфония № 1 соль минор П.И. Чайковского известна также под названием «Зимние грёзы». Написанная в 1866 году молодым композитором, только что окончившим Петербургскую консерваторию, симфония приобрела окончательный вид лишь спустя восемь лет. Эту симфонию можно по праву назвать первым в истории русской музыки образцом лирического симфонизма. Сочинение пронизано народно-песенными интонациями, а в финале композитор использует русскую народную песню «Я посею ли, млада». В Первой симфонии нашли яркое отражение любовь Чайковского к русской природе, его детские воспоминания о зимней дороге в Петербург, куда родители везли его учиться. Композитор дал название не только симфонии, но и первым двум её частям — «Грёзы зимнею дорогой» и «Угрюмый край, туманный край». Содержание третьей части очевидно — это торжественный праздничный финал.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году и первоначально назывался «Молодая Россия». До 2002 года оркестр возглавлял народный артист России Марк Горенштейн. В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, открывший качественно новую страницу в истории коллектива. Оркестр под его руководством приобрел свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощенность, дерзость интерпретации, поразительная одухотворенность исполнения в сочетании с глубоким, насыщенным звучанием. Репертуар «Новой России» постоянно привлекает слушателей своим разнообразием, в нём удачно сочетаются классика и современность.

Народный артист СССР Юрий Башмет — альтист, дирижёр, один из крупнейших музыкантов современности, получивший всемирное признание. В качестве солиста и дирижера Юрий Башмет выступал с ведущими оркестрами: Берлинским и Нью-Йоркским филармоническими, Чикагским и Лондонским симфоническими и многими другими. Ему присуждены Государственные премии СССР и России, он отмечен множеством российских и международных наград, в их числе — премии «Грэмми» и Sonnings Musikfond, орден «За заслуги перед Отечеством». В апреле 2022 года получил звание Героя Труда России.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Прямые трансляции открытия сезона будут принимать филиалы Виртуального концертного зала Пермской филармонии в территориях края.

11 октября в 19.00. ДК им. Солдатова.

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

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