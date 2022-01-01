Андрей Стрельцов «Парма» проиграла действующему обладателю Кубка ФИБА Европа Игра закончилась с разницей в одно очко Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская баскетбольная команда «Парма» в рамках тренировочного сбора в Турции встретилась с действующим обладателем Кубка ФИБА Европа местным клубом «Бахчешехир». Поединок завершился в пользу хозяев 71:72.

Лидерами «Пармы» по результативности стали Малик Диме, Брайон Аллен и Александр Платунов.

Следующий соперник по контрольной встрече будет ещё более серьёзным. 17 сентября предстоит игра с действующим чемпионом Евролиги БК «Анадолу Эфес».

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