Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла действующему обладателю Кубка ФИБА Европа
Игра закончилась с разницей в одно очко
Пермская баскетбольная команда «Парма» в рамках тренировочного сбора в Турции встретилась с действующим обладателем Кубка ФИБА Европа местным клубом «Бахчешехир». Поединок завершился в пользу хозяев 71:72.
Лидерами «Пармы» по результативности стали Малик Диме, Брайон Аллен и Александр Платунов.
Следующий соперник по контрольной встрече будет ещё более серьёзным. 17 сентября предстоит игра с действующим чемпионом Евролиги БК «Анадолу Эфес».
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