В Перми уничтожено 490 кг запрещённых к ввозу в Россию орехов и фруктов Поделиться Твитнуть

С начала 2022 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в международном аэропорту Большое Савино в ходе фитосанитарного контроля предотвращён ввоз 490 кг фруктов, сухофруктов и орехов из Таджикистана. Продукция направлена на уничтожение.

Как напомнили в ведомстве, орехи и фрукты из этой страны, как и из Азербайджана, временно запрещены к ввозу на территорию РФ.

За нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции в отношении граждан, прибывших авиарейсами из Таджикистана, возбуждено 10 административных дел. Виновные лица оштрафованы.





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