В Перми из-за «Кросса нации» изменится схема движения транспорта Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края permkrai.ru

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Перми будет изменена схема движения транспорта, об этом сообщили в региональном минспорта.

Так, с 6.00 16 сентября до 15.00 17 сентября запрещается остановка и стоянка транспортных средств по ул. Самаркандской (по двум сторонам) на участке от ул. Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо». А с 8.00 до 15.00 17 сентября будет организовано одностороннее движение по Самаркандской улице на участке от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина.

В министерстве напомнили, что Всероссийский день бега состоится 17 сентября. В этом году в Пермском крае одновременный старт будет дан на 50 площадках. В Перми соревнования пройдут на лыжной базе «Динамо», начало в 11:00.





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