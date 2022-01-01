Успевайте купить со скидкой помещение для вашего бизнеса!
Акция! PAN City Group1 объявляет о снижении цены на коммерческие помещения в ЖК «Салют», 2 дом2!
Только до 31 октября 2022 года включительно у вас есть уникальная возможность купить одно из коммерческих помещений во 2 доме ЖК «Салют» со скидкой до 266 тысяч рублей3!
ЖК «Салют» располагается в 20 минутах езды от центра Перми на одной из главных улиц поселения Кондратово — Камской. В шаговой доступности от ЖК «Салют» расположены поликлиники и больницы, школы и детские сады, в самом жилом комплексе проживают порядка 750 жителей.
В жилом комплексе уже успешно работают:
- супермаркет «Магнит»;
- АН «Перспектива 24»;
- салоны красоты;
- центр кинезитерапии;
- детский развивающий центр;
- медицинский кабинет.
Близкое расположение к центру Перми и развитая инфраструктура делают Кондратово все более привлекательным местом для проживания. Это активно развивающийся район с численностью населения около 15 тысяч человек, в котором есть всё для привлечения потенциальных клиентов.
В продаже — всего 5 коммерческих помещений:
- помещения площадью 86,5 кв. м и 88,7 кв. м — по цене 49 000 руб./кв. м;
- помещения площадью 55,3кв. м, 60,9 кв. м и 73 кв. м — по цене 51 000 руб./кв. м.
В каждом помещении:
- отдельные входные группы;
- отделка «под чистовую»;
- высота потолков 3,62 м;
- свободные планировки.
Забронировать понравившийся вариант коммерческого помещения вы можете на сайте https://salutdom.ru/, а также связавшись с менеджером отдела продаж PAN City Group по телефону 207-90-77.
На правах рекламы.
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