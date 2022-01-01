Успевайте купить со скидкой помещение для вашего бизнеса! Поделиться Твитнуть

Акция! PAN City Group1 объявляет о снижении цены на коммерческие помещения в ЖК «Салют», 2 дом2!

Только до 31 октября 2022 года включительно у вас есть уникальная возможность купить одно из коммерческих помещений во 2 доме ЖК «Салют» со скидкой до 266 тысяч рублей3!

ЖК «Салют» располагается в 20 минутах езды от центра Перми на одной из главных улиц поселения Кондратово — Камской. В шаговой доступности от ЖК «Салют» расположены поликлиники и больницы, школы и детские сады, в самом жилом комплексе проживают порядка 750 жителей.

В жилом комплексе уже успешно работают:

супермаркет «Магнит»;

АН «Перспектива 24»;

салоны красоты;

центр кинезитерапии;

детский развивающий центр;

медицинский кабинет.

Близкое расположение к центру Перми и развитая инфраструктура делают Кондратово все более привлекательным местом для проживания. Это активно развивающийся район с численностью населения около 15 тысяч человек, в котором есть всё для привлечения потенциальных клиентов.

В продаже — всего 5 коммерческих помещений:

помещения площадью 86,5 кв. м и 88,7 кв. м — по цене 49 000 руб./кв. м;

помещения площадью 55,3кв. м, 60,9 кв. м и 73 кв. м — по цене 51 000 руб./кв. м.

В каждом помещении:

отдельные входные группы;

отделка «под чистовую»;

высота потолков 3,62 м;

свободные планировки.

Забронировать понравившийся вариант коммерческого помещения вы можете на сайте https://salutdom.ru/, а также связавшись с менеджером отдела продаж PAN City Group по телефону 207-90-77.

1 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект»

2 ЖК «Салют» — многоквартирный дом по адресу: Пермский край, м.р-н Пермский, с. п Кондратовское, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Продавец — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

3 Скидка составляет 3000 от цены 1 квадратного метра. Максимальный размер скидки 266 100 руб. указан для помещения № 9 на 1 этаже жилого комплекса «Салют» площадью 88.7 кв. м.

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.