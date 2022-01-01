Елена Синица С начала года выручка пермских автодилеров снизилась почти на 600 млн рублей В августе 2022 года их прибыль составила 4,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года выручка пермских автодилеров снизилась на 537 млн рублей. Об этом говорится в докладе главы краевого минэка Эдуарда Соснина, который он представлял на заседании комитета регионального парламента по экономической политике и налогам.

По данным контрольно-кассовой техники, в январе 2022 года компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей автомобилями и мотоциклами, а также их ремонтом, имели выручку в 4,7 млрд руб. В августе того же года этот показатель снизился до 4,1 млрд руб.





Также замечено снижение выручки у кинотеатров. В январе выручка представителей этого бизнеса составила 70,9 млн руб., а к августу сократилась до 27,1 млн руб.

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