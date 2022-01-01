Елена Синица В Пермском крае за месяц на 20,9% выросло число выданных кредитных карт В августе в регионе выдали 27,4 тыс. таких карт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за август выдали 27,4 тыс. кредитных карт. Это на 20,9% больше, чем в июле ( в июле — 22,6 тыс. карт). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитных карт, занимая 15-е место.





В целом по стране, в августе 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,35 млн, что на 17,6% больше, чем в предыдущем месяце (в июле 2022 года — 1,15 млн).





Больше всего кредитных карт за август было выдано в Москве (97,5 тыс.), Московской области (71,8 тыс. ), Краснодарском крае (50,9 тыс.), Санкт-Петербурге (50,3 тыс.) и Республике Башкортостан (46,9 тыс.).

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