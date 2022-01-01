К 19 сентября в Пермском крае может потеплеть до +25 градусов Синоптики пересмотрели прогноз погоды на ближайшие дни Поделиться Твитнуть

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В четверг, 15 сентября, максимальная температура воздуха в Перми и на юге Прикамья достигнет +20 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

При этом пик потепления, скорее всего, наступит в понедельник, 19 сентября. Из-за очень мощного выноса тепла с Черного моря на юге Пермского края прогнозируется повышение температуры до +25 градусов.

Ранее синоптики полагали, что период потепления («бабье лето») в этом году будет коротким, продлится с 14 по 17 сентября, а температура не превысит +24 градуса.

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