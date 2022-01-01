За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1578 новых случаев COVID-19 Общее число инфицированных превысило 408 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1578 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 321 житель в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 122 человека, 1398 выздоровели, скончавшихся не зарегистрировано.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, Кизеле, Губахе, в Пермском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском, Бардымском, Суксунском, Верещагинском, Кудымкарском, Кунгурском, Звёздном, Юсьвинском, Куединском, Частинском, Нытвенском, Чусовском, Юрлинском, Большесосновском, Сивинском, Соликамском, Горнозаводском, Лысьвенском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Октябрьском, Очёрском, Чердынском, Осинском, Александровском, Берёзовском, Гайнском, Ординском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 408 518.

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