Елена Синица В Прикамье план 2022 года по догазификации выполнен на 87% Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Кустов на площадке XI Петербургского международного газового форума (ПМГФ 2022) обсудили вопросы газификации региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сергей Кустов отметил, что в Пермском крае хорошие темпы по строительству газовых сетей. Так, план на 2022 год по подведению газа к домам выполнен на 87%, исполнено свыше 15 тыс. договоров.





Кроме этого, он отметил, что Пермский край стал первым в стране регионом, где строительство газовых сетей в ходе догазификации проводится не до границ участка, а непосредственно до фундамента дома. Этот опыт переняли и другие регионы страны. В частности, Санкт-Петербург, Владимирская, Ленинградская и Нижегородская области, добавил он.





В то же время, губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Пермском крае стремятся системно подходить к вопросу подведения сетей к домам.





«Все новые распределительные сети проектируются и строятся в регионе по принципу подведения к фасадам домов. И реализация программы по догазификации должна коррелироваться с общими принципами газификации региона, упрощая для жителей процедуру подключения к экономичному топливу», — сказал Махонин.





Ранее ПАО «Газпром» приняло решение об увеличении планируемых инвестиций в инфраструктуру региона до 20,4 млрд руб. За счёт этих средств удастся догазифицировать порядка 33 тыс. домовладений.

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