Елена Синица В Пермском крае на установку пешеходных переходов готовы потратить 114,8 млн рублей За эти средства оборудуют 116 переходов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае объявили конкурс по поиску подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход» на дорогах региона. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно техзаданию, комплексы должны быть оборудованы светодиодными знаками и светильниками, которые включаются после нажатия кнопки пешеходом.





Начальная (максимальная) цена контракта — 114,8 млн руб. За эти средства подрядчик должен будет установить 116 таких комплексов. Их разместят в разных муниципалитетах региона.

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