Елена Синица В Прикамье больше предпринимателей смогут воспользоваться патентной системой налогообложения Предлагается увеличить площади объектов, в отношении которых можно применять ПСН Поделиться Твитнуть

В Пермском крае больше предпринимателей смогут воспользоваться патентной системой налогообложения. Региональное правительство предложило увеличить площади объектов, в отношении которых предприниматели смогут применять патентную систему налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Как пояснил глава краевого минэка Эдуард Соснин, ограничение по площади в размере 50 кв. м сохранялось с целью поддержки микропредприятий в сфере торговли и общепита.





Но так как поддержка требуется не только микропредприятиям, губернатор региона Дмитрий Махонин предложил увеличить данный порог до 150 кв. м.





« Это позволит создать более комфортные условия для большего количества организаций и ИП, которые используют патентную систему налогообложения», — подчеркнул Соснин.





В то же время депутаты краевого парламента предложили изменить стоимость патента для некоторых сфер бизнеса. В частности, могут увеличить стоимость патента для розницы с объектом недвижимости до 50 кв м до 50 тысяч рублей в год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.