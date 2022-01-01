Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Театр-Театр ищет обратную связь со зрителем
Перед премьерой «Катерины Измайловой» состоятся пробные показы
Театр-Театр начинает практику предпремьерных показов новых спектаклей. Исполнительный директор театра Егор Мухин сообщил об этом на пресс-конференции краевого минкульта, посвящённой началу концертно-театрального сезона.
Примерно за неделю до премьеры каждой новой работы театр будет приглашать зрителей на пробные показы. Первый такой просмотр состоится перед премьерой спектакля «Катерина Измайлова» (16+), поставленного Борисом Мильграмом по повести Николая Лескова с музыкой Дмитрия Курляндского. Премьера назначена на 13 октября.
По словам Егора Мухина, пробные показы нужны, чтобы «считывать» отношение зрителей. При просмотре в зале будет находиться постановочная команда, которая будет внимательно наблюдать за реакцией публики.
На предпремьерных показах не будет специально оформленных фотозон, тематических выставок в фойе и прочего премьерного антуража, которым так славится Театр-Театр, зато билеты на предварительный просмотр будут существенно дешевле, чем на премьеру: 500 руб. на любое место.
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