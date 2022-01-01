Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр ищет обратную связь со зрителем Перед премьерой «Катерины Измайловой» состоятся пробные показы Поделиться Твитнуть

Егор Мухин

Театр-Театр

Театр-Театр начинает практику предпремьерных показов новых спектаклей. Исполнительный директор театра Егор Мухин сообщил об этом на пресс-конференции краевого минкульта, посвящённой началу концертно-театрального сезона.

Примерно за неделю до премьеры каждой новой работы театр будет приглашать зрителей на пробные показы. Первый такой просмотр состоится перед премьерой спектакля «Катерина Измайлова» (16+), поставленного Борисом Мильграмом по повести Николая Лескова с музыкой Дмитрия Курляндского. Премьера назначена на 13 октября.

По словам Егора Мухина, пробные показы нужны, чтобы «считывать» отношение зрителей. При просмотре в зале будет находиться постановочная команда, которая будет внимательно наблюдать за реакцией публики.

На предпремьерных показах не будет специально оформленных фотозон, тематических выставок в фойе и прочего премьерного антуража, которым так славится Театр-Театр, зато билеты на предварительный просмотр будут существенно дешевле, чем на премьеру: 500 руб. на любое место.

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