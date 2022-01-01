Житель Перми выиграл в государственную лотерею более 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В среду, 14 сентября, в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз — 2 533 884 руб. Счастливым оказался билет, купленный жителем Перми в мобильной версии сайта «Столото» за 60 руб. Об этом сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

По правилам гослотереи «Спортлото «5 из 36» суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа комбинации. Удачу пермяку принесли числа 19, 25, 9, 29, 33 в первом поле билета и 3 — во втором.

Сообщается, что жителям Пермского края часто везёт в лотереях, распространяемых под брендом «Столото». Только за 2021 год совокупная сумма выигрышей участников составила 596 млн руб. За прошлый год 22 жителя края стали лотерейными миллионерами, еще 26 человек выиграли призы от 500 тыс. до 1 млн руб.

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