Елена Синица Пять муниципалитетов Прикамья получат деньги на модернизацию систем теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае завершился отбор муниципалитетов на участие в краевой программе модернизации систем теплоснабжения на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как пояснили в краевом минЖКХ, деньги получат Кишертский, Очерский, Юрлинский, Губахинский и Частинский округа. В этих регионах планируется строительство семи новых блочно-модульных котельных. Всего на эти цели направят 160 миллионов рублей. При этом 95% от этой суммы — средства регионального бюджета, 5% — средства самих муниципалитетов.





Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, постепенное вложение средств в стабильную работу систем теплоснабжения позволяет поэтапно повышать качество услуги жителям территорий.





Он также добавил, что региональную программу продлили. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для проектов тех территорий, где работы запланированы на 2022-2024 годы.

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