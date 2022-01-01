Доходы пассажирского транспорта Перми с начала года составили 2,8 млрд рублей В августе пассажиропоток превысил плановые показатели на 5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пассажиры стали активнее пользоваться общественным транспортом. В августе пассажиропоток на 5% превысил плановые показатели, такая же динамика фиксируется и в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Доходы отрасли за 8 месяцев 2022 года составили 2,8 млрд руб., за тот же период 2021 года было собрано 2,3 млрд руб.

В администрации отметили, что рост доходов позволил увеличить количество отправлений автобусов и трамваев на наиболее популярных маршрутах.

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