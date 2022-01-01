На трёх перекрёстках с Компросом отключились светофоры 

Водителей просят быть осторожными

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Светофор

  Пресс-служба губернатора Пермского края

До 19 час. 14 сентября в Перми не будут работать светофорные объекты на перекрёстках Комсомольского проспекта с улицами Коминтерна, Чкалова и Белинского. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Причина отключения светофоров — профилактические работы.

Водителей просят быть внимательными и осторожными.

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