На трёх перекрёстках с Компросом отключились светофоры Водителей просят быть осторожными Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

До 19 час. 14 сентября в Перми не будут работать светофорные объекты на перекрёстках Комсомольского проспекта с улицами Коминтерна, Чкалова и Белинского. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Причина отключения светофоров — профилактические работы.

Водителей просят быть внимательными и осторожными.

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