Елена Синица
В Прикамье резко снизились цены на авиа- и железнодорожные перевозки
Однако подорожали услуги городского автомобильного транспорта
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В Пермском крае резко снизились цены на авиа- и железнодорожные перевозки. Об этом сообщает Пермьстат.
По данным ведомства, в августе стоимость пассажирских авиаперевозок снизилась на 16,3%, а проезд в поездах дальнего следования подешевел на 6,4-12,9%.
В то же время, банковские услуги упали в цене на 7,4%, экскурсионные услуги на 3,5%, услуги зарубежного туризма на 0,9%.
При этом зафиксировано удорожание на 2,9-19% услуг городского автомобильного транспорта, на 0,1-10,4% — отдельных видов бытовых услуг, на 0,9-3,1% — услуг организаций культуры.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае подорожали яйца, колбасы и детские смеси.
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