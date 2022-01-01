Елена Синица В Прикамье резко снизились цены на авиа- и железнодорожные перевозки Однако подорожали услуги городского автомобильного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае резко снизились цены на авиа- и железнодорожные перевозки. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, в августе стоимость пассажирских авиаперевозок снизилась на 16,3%, а проезд в поездах дальнего следования подешевел на 6,4-12,9%.





В то же время, банковские услуги упали в цене на 7,4%, экскурсионные услуги на 3,5%, услуги зарубежного туризма на 0,9%.





При этом зафиксировано удорожание на 2,9-19% услуг городского автомобильного транспорта, на 0,1-10,4% — отдельных видов бытовых услуг, на 0,9-3,1% — услуг организаций культуры.





Ранее сообщалось, что в Пермском крае подорожали яйца, колбасы и детские смеси.

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