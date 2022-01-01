Елена Синица В Пермском крае подорожали яйца, колбасы и детские смеси Но подешевели фрукты, рыба и молоко Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в августе 2022 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,5%. Информацию об этом ведомство опубликовало на своем сайте.

Так, в августе снизились цены на живую и охлаждённую рыбу (-5,3%), молоко (-4%), муку (-4%), пельмени (-3,2%), сельдь солёную (-2,8%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (-2,7%).





Кроме этого, подешевели крупа гречневая (-2,6%), мёд пчелиный натуральный (-2,3%), пшено (-1,7%), чай (-1,4%).





Напротив, рост цен зафиксирован на креветки (+8,6%), колбасы полукопчёные и варено-копчёные (+6,1%), яйца (6%), детские сухие молочные смеси (+4,2%), сосиски, сардельки (+3,3%), соки фруктовые (+2,7%), сахар (+2,5%), напитки газированные (+2,1%), кофе (+2%).





В целом замечено снижение цен на фрукты. На эту категорию товаров цены упали на 0,8-26,2%. Заметнее всего снизились цены на виноград (-26,2%) и бананы (-11,6%). Исключение составили замороженные ягоды (+1,4%) и сухофрукты (+1,4%).

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