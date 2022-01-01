За прошедшие сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 1263 человека Ровно столько же выздоровели Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 1263 новых случая COVID-19. Среди заражённых 367 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 111 человек, 1263 выздоровели, двое скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском, Суксунском, Кудымкарском, Верещагинском, Юсьвинском, Кунгурском, Куединском, Частинском, Звёздном, Нытвенском, Чусовском, Юрлинском, Большесосновском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Гремячинском, Добрянском, Горнозаводском, Октябрьском, Очёрском, Чердынском, Берёзовском, Гайнском, Александровском, Косинском, Уинском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 406 940 человек, погибших от болезни 8887.

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