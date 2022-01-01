Андрей Стрельцов
«Парма» выиграла первый матч в Турции
Пермская баскетбольная команда обыграла клуб «Руна» из Москвы
Пермская баскетбольная команда «Парма» в рамках тренировочного сбора в Турции провела первый матч и одержала победу.
Соперником пермяков стал московский БК «Руна». Его подопечные Евгения Пашутина уверенно обыграли 78:56.
Лидерами игры стали Тайлор Онгвае, который заработал для команды 13 очков, а также Глеб Шейко с Александром Платуновым, набравшие по 11 очков.
Теперь «Парме» предстоят два матча с турецкими командами.
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