Андрей Стрельцов «Парма» выиграла первый матч в Турции Пермская баскетбольная команда обыграла клуб «Руна» из Москвы Поделиться Твитнуть

Пермская баскетбольная команда «Парма» в рамках тренировочного сбора в Турции провела первый матч и одержала победу.

Соперником пермяков стал московский БК «Руна». Его подопечные Евгения Пашутина уверенно обыграли 78:56.

Лидерами игры стали Тайлор Онгвае, который заработал для команды 13 очков, а также Глеб Шейко с Александром Платуновым, набравшие по 11 очков.

Теперь «Парме» предстоят два матча с турецкими командами.

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