На Украине погибли двое жителей Кудымкарского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погибли двое жителей Кудымкарского округа Пермского края.

Это 25-летний уроженец д. Палева сержант Фёдор Меркушев и 24-летний уроженец д. Ключи старший лейтенант гвардии Игнатий Серебров. Об этом сообщили в администрации Кудымкарского МО и выразили соболезнования семьям, родным и близким погибших.

«Это невосполнимая боль утраты. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.