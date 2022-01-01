Яндекс Карты озвучат водителям Перми, в какой полосе ехать Поделиться Твитнуть

Яндекс Карты запустили умные голосовые подсказки. Теперь в Перми на сложных развязках приложение озвучивает водителям, в какой полосе следует ехать, чтобы успеть перестроиться и не пропустить свой поворот, об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

— Мы изучили перекрёстки и сложные развязки, на которых водители часто сходят с маршрута, и полосность в местах сложных манёвров. Теперь наш алгоритм позволяет быстро генерировать голосовые подсказки для подобных мест, — рассказал менеджер продукта Яндекс Карт Артём Звягин. — Если раньше приложение подсказывало: «Через 60 метров поверните направо», — то сейчас оно может дать более точное указание: «Через 60 метров держитесь второй правой полосы, затем поверните направо».

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам Карты показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация.

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