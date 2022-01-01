В начале следующей недели в Пермском крае ожидается потепление до +23 градусов Повышение температуры начнётся с сегодняшнего дня Поделиться Твитнуть

В Пермский край впервые с начала сентября пришло существенное потепление. Сегодня воздух может прогреться уже до +17 градусов, а в четверг по югу края и в Перми — до +20. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра Пермского университета.

Пик потепления в связи с выходом юго-западного циклона придётся на начало следующей недели.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник, 19 и 20 сентября, температура воздуха в центральных и южных районах Прикамья может подняться до +23 градусов, но не исключены дожди.

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