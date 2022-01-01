Водитель рейсового автобуса в Перми осуждён за гибель пассажира Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районном суде Перми рассмотрено уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, по вине которого погиб пассажир. 36 — летняя жительница краевого центра признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и приговорена к полутора годам лишения свободы в колонии — поселении. Также перевозчик обязан возместить родственникам погибшего пассажира компенсацию вреда в размере 2,7 млн руб.

Как напомнили в пресс-службе краевой прокуратуры, в августе 2021 года виновная, управляя транспортным средством на остановочном комплексе «Старцева», во время высадки пассажиров, не убедилась в том, что все пассажиры покинули салон, начала движение автобуса при открытых дверях.

В результате, престарелая пассажирка выпала на проезжую часть и попала под колёса этого же автобуса. От полученных травм потерпевшая скончалась.

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