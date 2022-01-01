В Перми почтят память 88 погибших при крушении «Боинга»
В среду, 14 сентября, в 12:00 на на месте крушения самолета «Боинг-737» состоится церемония «Час памяти». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Родственники и близкие погибших почтят память жертв катастрофы минутой молчания, возложат цветы и выпустят в небо 88 воздушных шаров (по числу находившихся на борту пассажиров и членов экипажа).
Напомним, крушение пассажирского самолёта «Боинг 737» , летевшего рейсом из Москвы, произошло 14 сентября 2008 года в Свердловском районе города.
Причиной катастрофы по заключению комиссии МАК стала ошибка экипажа при пилотировании воздушного судна.
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