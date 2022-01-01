В Перми меняется расписание автобусных маршрутов № 22 и 39 Корректировки вводятся для удобства пассажиров общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С 14 сентября из-за задержек, вызванных строительными работами на Восточном обходе, корректируется расписание автобусного маршрута № 22. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, изменения коснутся графика в течение всего дня и призваны повысить регулярность движения.

С 15 сентября также вносятся корректировки в работу автобусного маршрута № 39. Так, в будни будут скорректированы рейсы в утреннее время. Изменения вносятся по просьбам жителей, чтобы ученики успевали к началу занятий.

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