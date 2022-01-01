На трассе в Пермском крае сгорела автоцистерна Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Днём 13 сентября на автодороге Юго-Камский—Пермь загорелась автоцистерна. По словам очевидцев, бензовоз съехал в кювет возле отворота на Усть-Качку и загорелся. Об этом сообщает «Рифей».

Движение было перекрыто. На место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что самопроизвольное возгорание произошло вследствие неисправности автомобиля.

Полиция проводит проверку по факту ЧП.

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