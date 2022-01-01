Фирменный стиль 300-летия Перми пополнился гайдлайном и паттерном На специальной странице юбилейного сайта можно подобрать различные варианты использования фирменного стиля Поделиться Твитнуть

Фирменный стиль 300-летия Перми пополнился правилами использования — гайдлайном. Он поможет брендам создать собственную праздничную продукцию: сувениры, подарки, упаковку, а также внедрить элементы юбилея в оформление организаций. Появился и собственный художественный орнамент — паттерн. Об этом сообщается на официальном сайте юбилея Перми.

Гайдлайн сделан интерактивным — в виде специальной страницы на сайте 300-летия Перми (это первый опыт в России такого городского дизайн-приложения). Там можно подобрать различные варианты использования фирменного стиля.

Также теперь доступны новые формы использования логотипа: авторская иллюстрация, стикеры-наклейки с фирменной графикой и собственный орнамент — паттерн.

«Мы находимся в постоянном контакте с бизнесом, чья продукция уважаема в регионе и известна за его пределами. Общаемся с общественными инициативами. Многие хотят подчеркнуть свою региональную идентичность и сопричастность к 300-летию города, — рассказывает замруководителя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина. — Нам удалось создать для всех заинтересованных прозрачные правила и инструкции в форме интерактивного гайдлайна. При этом мы оставляем за собой право подсказывать и направлять. Ведь фирменный стиль — это большая ответственность».

Появился и собственный художественный орнамент — паттерн / фото: perm-300.ru

Арт-директор 300-летия Перми Игорь Горячев:

— Композиция паттерна складывается из уже знакомого жителям города «контейнера» — числа 300, выполненного в фирменных цветах. Орнамент отсылает к традиционным узорам Прикамья, но при этом будет выглядеть уместно и на одежде, и на рекламной продукции. Новый паттерн мы уже использовали в оформлении Пермского марафона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.