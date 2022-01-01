В Перми скончался хирург с мировым именем Михаилу Заривчацкому было 78 лет Поделиться Твитнуть

Михаил Заривчанский

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на 79 году скончался врач-хирург, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 Пермского медуниверситета профессор Михаил Заривчацкий. Об этом сообщили в минздраве Прикамья и выразили соболезнования родным и близким.

Отмечается, что Михаил Заривчацкий был врачом с мировым именем. Он написал более 500 научных работ, был автором 35 рационализаторских предложений, 10 патентов на изобретения, 9 свидетельств на интеллектуальный продукт. Под его руководством было защищено 25 кандидатских и докторских диссертаций.

Михаил Заривчацкий в 1998 году был награждён знаком «Отличник здравоохранения». В 1999 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Прощание с Михаилом Заривчацким состоится 15 сентября в 11:00 в гуманитарном корпусе ПГМУ (ул. Куйбышева, 39).

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