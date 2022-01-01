Елена Синица «Пермводоканалу» могут выделить порядка 1 млрд руб. из городского бюджета Документ на рассмотрение внёс в думу Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермводоканалу» могут выделить порядка 1 млрд руб. из городского бюджета. Информация об этом содержится в проекте решения об установлении на 2022-2047 годы расходного обязательства на предоставление субсидии муниципальному предприятию. Документ в Пермскую городскую думу внёс на рассмотрение глава города Алексей Дёмкин.

Согласно документу, предельный объём финансирования за счёт средств бюджета города составит 1,065 млрд руб. Поясняется, что средства предлагается выделить на расходы по погашению денежных обязательств по договору займа.





Администрации города рекомендуется до 10 октября определить порядок предоставления субсидии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.