Елена Синица Ремонт сквера им. Решетникова оценили в 4,5 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Благоустройство Ленинского района» объявило конкурс по поиску подрядчика, который займётся ремонтом сквера им. Решетникова. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить бортовой камень, восстановить ограждения и покрытие на дорожках, восстановить подпорные стенки и демонтировать бетонное основание.





Начальная (максимальная) стоимость работ – 4,48 млн руб. Работы необходимо будет выполнить в течение 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 сентября.

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