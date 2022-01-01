Елена Синица Пермяки за сентябрь 156 раз парковались на газонах Им грозит штраф до 20 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сентябрь в Перми выявлено 156 случаев незаконной парковки на газонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Больше всего нарушителей было выявлено в Ленинском районе — 46. Ещё 25 припаркованных на газонах нашли в Дзержинском районе, 26 — в Мотовилихинском и 23 в Индустриальном.





Размещение автомобилей на газонах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 1 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 15 до 20 тыс. руб.

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