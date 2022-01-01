В Перми на выходные снова ограничат движение транспорта по ул. Локомотивной Поделиться Твитнуть

В выходные дни в Перми для проведения аварийно-восстановительных работ на сети водоотведения вновь ограничивается движение транспорта на ул. Локомотивной. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Движение ограничат частично — машины и автобусы от ДКЖ в сторону центра будут двигаться по одной полосе. Ограничение будет действовать с 23:00 16 сентября до 6:00 19 сентября.

Напомним, в прошлые выходные на данном участке движение из-за коммунальных работ уже ограничивалось.

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