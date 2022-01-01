За прошедшие сутки в Прикамье коронавирусом заболели 1086 человек Госпитализировано 89 жителей, один скончался Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1086 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 269 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 89 человек, 1308 выздоровели, один скончался.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, в Пермском, Суксунском, Кудымкарском, Краснокамском, Юсьвинском, Частинском, Нытвенском, Кунгурском, Сивинском, Оханском, Чусовском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Горнозаводском, Чердынском, Берёзовском, Гайнском, Кочевском, Александровском, Ординском и Уинском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 405 677 человек, скончавшихся от болезни 8885.





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