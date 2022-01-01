Елена Синица
В Перми у двух автобусных маршрутов изменится расписание
Речь идёт об автобусах № 6 и 9
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В Перми поменяют расписание движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент транспорта.
Так, с 17 сентября по субботам автобус № 6 будет отравляться от конечной остановки «Пермь II» в 7:27 утра (ранее отправление автобуса было в 7:37).
Помимо этого, с 15 сентября отправление автобуса № 9 от остановки «М/р Хмели» будет перенесено с 18.53 на 19.40.
В ведомстве напомнили, что актуальное расписание и движение городского общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».
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