Скончался президент Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимиру Сенину было 83 года Поделиться Твитнуть

Владимир Сенин

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В Перми 10 сентября на 84 году скончался президент Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и выразили соболезнования родным и близким.

«Владимир Николаевич Сенин много сил отдал на благо развития охотничьего хозяйства Прикамья, оставаясь в трудовом строю до самых последних дней. В памяти коллег он навсегда останется жизнелюбивым, стойким, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту», — говорится в сообщении.

Как отмечает ВЕТТА, Владимир Сенин неоднократно поощрялся правительственными и ведомственными наградами за добросовестный труд.

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