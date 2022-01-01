Глава Чусовского округа оштрафован за умышленное неисполнение требований прокурора Размер штрафа — 2 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Сотрудники Чусовской городской прокуратуры Пермского края в ходе надзорных мероприятий выявили в работе местной окружной администрации нарушения жилищного законодательства.

В частности, орган местного самоуправления не предоставил гражданину, проживающему в аварийном помещении на условиях социального найма, другое — безопасное жильё. При этом прокуратура ещё в 2021 году вынесла чиновникам представление, но мер к устранению нарушений принято не было.

В отношении главы Чусовского ГО Сергея Белова было возбуждено дело об административном правонарушении в умышленном неисполнении требований прокурора.

Постановлением Чусовского городского суда руководитель признан виновным, ему назначен административный штраф 2 тыс. руб.

Постановление в законную силу не вступило.

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