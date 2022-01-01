Визит-центр на горе Полюд закрылся на ремонт Все ремонтные работы планируют закончить в этом году Поделиться Твитнуть

Гора Полюд / фото: со страницы ВКонтакте фонда "Вишерское наследие"

Визит-центр на горе Полюд временно перестал принимать посетителей. Это связано с ремонтом его помещения. Об этом сообщается в группе заповедника «Вишерский» "ВКонтакте".

В администрации заповедника рассказали, что в здании планируется изменить систему отопления (перейти с электрического отопления на более экономное пеллетное), частично поменять крышу, увеличить число окон в бывших технических помещениях, где планируется размещение музея горы Полюд и гостиницы, провести косметический ремонт всего здания.

Все ремонтные работы планируют закончить в этом году.

Полюд — гора в Красновишерском округе Пермского края высотой 527 м, находится в 7 км от Красновишерска, является охраняемым ландшафтом регионального значения.

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