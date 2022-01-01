«Метафракс» опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2021 год Поделиться Твитнуть

В документе отражена деятельность ПАО «Метафракс Кемикалс» и её результаты за 2021 год в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики и корпоративного управления.

«Отчёт об устойчивом развитии «Метафракс» представляет впервые, при этом опыт реализации ESG-принципов в нашей группе компаний за многие годы работы накоплен значительный, — прокомментировал публикацию документа директор по правовым вопросам ПАО «Метафракс Кемикалс», руководитель рабочей группы по внедрению принципов ESG в деятельность «Метафракс Групп» Симон Вихнин. — В рамках деятельности рабочей группы, созданной по решению совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» в декабре 2021 года, мы систематизируем и синхронизируем эти процессы на основе наиболее успешных практик. Публикация отчёта об устойчивом развитии за 2021 год — это очередной шаг в нашей совместной работе. В перспективе мы планируем масштабировать проект на всю группу компаний».

В отчёте представлена информация об экологической политике компании, охране атмосферного воздуха, мероприятиях, направленных на сохранение водных ресурсов и сохранение биоразнообразия, управлении отходами и экологической программе компании до 2025 года.

Миссия «Метафракса» предполагает не только озабоченность вопросами экологии, но и большое внимание уделяется интересам людей — работников компании, их родных и близких, а также жителей городов, в которых расположены производственные площадки компании. В отчёте содержатся данные о кадровой политике и кадровом составе компании, системе мотивации персонала, комплексе программ по подготовке и развитии руководителей, рабочих и специалистов, а также кадрового резерва. Отдельно отражен вклад с социальное развитие регионов присутствия, в том числе реализация целого ряда благотворительных проектов и жилищной программы предприятия.

Значительное внимание в корпоративной социальной политике компании уделяется здоровью сотрудников. Особую значимость этот аспект приобрел в связи с пандемией COVID-19. В отчёте представлена информация о практике дополнительного медицинского страхования работников, проведении медосмотров и обследований, санаторно-курортном лечении и оздоровлении сотрудников и их детей. Подробно описаны мероприятия, направленные на предотвращение и профилактику COVID-19.

ПАО «Метафракс Кемикалс» реализует целый ряд инициатив, направленных на развитие культуры и активизацию культурной жизни в Пермском крае и, как следствие, на увеличение туристической привлекательности региона. Яркий пример подобных проектов — ежегодный театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который проходит в Губахе с 2012 года. В отчёте рассказывается о ключевых проектах «Метафракса» в этой сфере, а также о спортивных соревнованиях, организованных для работников.

Документ также содержит сведения о работе по повышению культуры производства, улучшению условий труда, соблюдению правил и норм по охране труда и промышленной безопасности, социальных гарантиях и поддержке настоящих и бывших сотрудников предприятия, взаимодействии с первичной профсоюзной организацией.

Компания ежегодно реализует мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления. Информация о его принципах и структуре, системе управления рисками и внутреннего контроля, об аудите, акционерном капитале и дивидендной политике представлена в документе.

В 2021 году ПАО «Метафракс Кемикалс» получило серебряный статус ESG-рейтинга лучших работодателей России.

Отчёт об устойчивом развитии ПАО «Метафракс Кемикалс» за 2021 год размещен в разделе «Раскрытие информации»: ссылка

По сообщению пресс-службы ПАО «Метафракс Кемикалс»

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