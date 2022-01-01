Елена Синица В Перми пьяный водитель разбил три машины, скрываясь от полиции На молодого человека составили более 10 административных материалов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, допустившего столкновения с тремя машинами при попытке скрыться от ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, происшествие случилось ночью 28 августа. Сотрудники ДПС заметили автомобиль ГАЗ, водитель которого двигался по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Требования остановиться водитель машины проигнорировал.





При попытке скрыться от ДПС водитель грузовика умышленно совершил касательные столкновения с тремя автомобилями. Тогда сотрудники Госавтоинспекции выстрелили по колёсам автомобиля.





После этого 24-летнего нарушителя задержали. Выяснилось, что он не имеет водительских прав и уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Сейчас на молодого человека составлено более 10 административных дел за нарушение ПДД, он находится под арестом.

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