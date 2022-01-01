Елена Синица В пермской стоматологии произошёл пожар Пожарные эвакуировали из здания 70 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми 12 сентября в краевой стоматологической поликлинике на ул. Братьев Игнатовых произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поясняется, что возгорание произошло в помещении на третьем этаже. К месту происшествия направили 48 человек личного состава и 12 единиц техники.





Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. До приезда пожарной охраны было потушено возгорание сушилки для рук на третьем этаже.





Пожарные эвакуировали из здания 70 человек. Пострадавших и погибших нет.

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