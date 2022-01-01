Андрей Стрельцов Пермские пилоты стали лучшими в стране Они стали чемпионами России на стартах в Калуге Поделиться Твитнуть

XXXI Чемпионат России по самолётному спорту состоялся в Калужской области. Спортсмены-лётчики соревновались на поршневых самолётах, в высшем пилотаже — в классе Advanced.

Среди участников команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Калужской области и Ханты-Мансийского АО. Пермская сборная выступала на самолёте EXTRA-330LC.





В итоге команда края стала лучшей по итогам трёх этапов. Второе место у команды Московской области, «бронза» у сборной команды Москвы.





В состав пермской команды входили мастер спорта России Владимир Гавриленко, мастер спорта международного класса Василий Плотников, кандидат в мастера спорта Сергей Зайцев, мастер спорта Михаил Безденежных и заслуженный мастер спорта Владимир Котельников.

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