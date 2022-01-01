Елена Синица На этой неделе привиться от коронавируса и гриппа можно в трёх мобильных пунктах В наличии вакцины от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 по 18 сентября в Перми привиться от коронавируса и гриппа можно в трёх мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, пункт вакцинации будет работать в ТРК «Планета». Здесь вакцинироваться можно 13-16 сентября с 16:00 до 20:00 и 17 сентября с 12:00 до 16:00. В наличии вакцины от гриппа и коронавируса.





Также мобильный пункт вакцинации будет работать в ТРК «СпешиLove». Он будет открыт 14-18 сентября с 11:00 до 17:00. Здесь можно будет вакцинироваться от COVID-19 и гриппа.





Кроме этого, вакцинацию можно пройти в ТРК «Семья». Пункт будет открыт 15-16 сентября с 15:00 до 19:00 и 17 сентября с 11:00 до 15:00. В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.





Для того чтобы поставить прививку в мобильном пункте вакцинации, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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