«Азот» направил на пожарную безопасность 47 млн рублей Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» устанавливают современные системы противопожарной защиты. В 2022 году на эти цели завод выделил 47 млн рублей.

Новое противопожарное оборудование внедряется более чем на 30 объектах производственной площадки. В цехе № 3 водоустойчивой аммиачной селитры установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ). Они оснащены датчиками, которые при задымлении автоматически отправляют оповещение о принятии срочных мер по устранению нештатной ситуации, а также предупреждают сотрудников специальным звуковым сигналом и указывают пути эвакуации мигающими световыми табло, расположенными над воротами и дверями. В отделении погрузки продукции проводятся пусконаладочные работы дренчерной системы пожаротушения.

Подобные меры пожарной безопасности внедрены также на производстве аммиака, в цехах гранулированной аммиачной селитры, слабой азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и др. Современное оборудование устанавливается в технологических корпусах, складах готовой продукции и административно-бытовых помещениях.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Азот» ежегодно выделяет средства для внедрения современных систем оповещения и пожаротушения. Эту работу мы будем продолжать, от неё зависит безопасность производственных процессов, и самое главное, безопасность сотрудников».

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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