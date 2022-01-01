Елена Синица Около 74% жителей Пермского края боятся менять работу Причины — страх не найти другую и остаться без денег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только 26% жителей Пермского края не испытывают страха при поиске работы. В сравнении с 2020 годом этот показатель вырос на 16%. Об этом сообщает портал hh.ru.

Больше всего тех, кто не боится менять работу, среди высшего менеджмента (36%), рабочего персонала (35%) и строителей (34%).





В 32% случаев прикамцы боятся вообще не найти новую работу. Больше прочих этого боятся маркетологи и рекламщики (58%), а также ИТ-специалисты (43%).





Примерно 23% жителей имеют страх остаться без денег, если на новой работе пойдёт что-то не так. Чаще всего этот страх встречается среди маркетологов (36%) и специалистов по продажам (34%).





Такая же доля жителей боится проходить собеседование и переживает из-за возможных каверзных вопросов. Чаще всего такой страх испытывают ИТ-специалисты (29%) и маркетологи (27%).





Примерно 19% опрошенных сказали, что боятся оказаться обманутыми работодателем. В частности, речь идёт о страхе столкнуться с мошенником. Такая фобия встречается у начинающих специалистов (42%) и у специалистов по закупкам (41%).





Кроме того, 19% соискателей при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя, а 13% в принципе боятся искать новую работу и боятся возможных перемен.

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